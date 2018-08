Michele Fina responsabile Università e Ricerca

Michele Fina è stato nominato Responsabile Università e Ricerca del Pd.

Fina, classe 1978, nato ad Avezzano, è stato capo Segreteria del Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e ha fatto parte del Cda dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Dal 2004 al 2010 è stato Assessore alle Risorse naturali e alla Protezione civile della Provincia dell’Aquila.

Dopo un lungo impegno nella Sinistra giovanile, dal 2007 al 2011 è stato segretario provinciale del Pd dell’Aquila e, in seguito, si è occupato di Politiche del paesaggio nel Pd nazionale.

«Qualche giorno fa, il Segretario del Partito Democratico Maurizio Martina mi ha chiesto di dargli una mano come Responsabile nazionale Università e Ricerca. L’ho ringraziato della stima e ho accettato volentieri. È sempre giusto dare una mano a chi, con umiltà e spirito unitario, fa lo sforzo di restituire un’identità collettiva e un senso di marcia ad un partito per troppi versi ancora preda di individualismi e narcisismi. Lo è ancor di più – conclude Fina – in questo momento difficile per tutti. Cercherò di aiutarlo al mio meglio. »