L’Aquila, riapre il Parco del Sole

Pre inaugurazione del Parco del Sole che è stato riaperto al pubblico. Previsto anche un altro evento con l’artista Beverly Pepper.

Già da prima delle 11 una piccola folla di bambini scalpitanti con i propri palloni e mamme col passeggino hanno atteso la riapertura dei cancelli di Parco del Sole, avvenuta stamani alla presenza di autorità civili e militari. Presenti il sindaco Pierluigi Biondi, insieme a Giunta e amministratori, il nuovo questore dell’Aquila, il dottor Orazio D’Anna, e rappresentanze di tutte le autorità civili e militari. Ospite d’eccezione, Gianni Letta, che ha “mediato” con l’Eni per la realizzazione di quello che sostanzialmente è un nuovo parco, arricchito dall’Amphiteather e le Colonne di Narni dell’artista statunitense Beverly Pepper e Roberta Semeraro.

Il tempo dei saluti istituzionali e del taglio del nastro e le famiglie si sono riappropriate del Parco del Sole, dopo lavori che hanno interessato trasversalmente le amministrazioni comunali di centrosinistra e centrodestra: «Il Parco del Sole, come tutta la città dell’Aquila – ha tenuto a precisare il sindaco Biondi – appartiene agli aquilani, non alle singole forze politiche si alternano alla guida della città. Siamo qui per festeggiare un momento importante, non a intestarci meriti». Appello del sindaco, inoltre, a mantenere il Parco nel decoro, proprio in quanto bene collettivo che va rispettato da tutti.

Il video con il servizio e le interviste all’assessore Emanuele Imprudente, Gianni Letta, al sindaco Biondi, all’architetto della Soprintendenza Corrado Marsili e al vicesindaco Guido Liris.