Dogane, Tinari ‘Necessaria mobilitazione’

Chiusura sede aquilana dei Monopoli di Stato

“Necessaria e urgente mobilitazione generale”

«La chiusura della sede aquilana dei Monopoli di Stato, che distribuiva tabacchi all’intero comprensorio, rappresenta l’ennesima spoliazione a danno della città dell’Aquila e dei suoi cittadini.»

A denunciarlo è Roberto Tinari, Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila.

«Un declassamento inaccettabile e preoccupante in ragione del faticoso lavoro di ricostruzione post terremoto che si sta portando avanti.»

«Una decisione altresì penalizzante per i rivenditori, rimasti senza fornitore, e per gli otto dipendenti aquilani costretti a trasferirsi in altre sedi – prosegue Tinari -. Bisogna reagire al sistematico tentativo di depauperare il tessuto socio economico del Capoluogo di Regione. Si rende pertanto necessaria e urgente una mobilitazione generale.»