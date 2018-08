Ad Assergi unità cinofile da soccorso aquilane e romane collaborano per ottimizzare i metodi di addestramento.

Il giorno 5 agosto 2018 ad Assergi si è svolta un’esercitazione di ricerca persone disperse in superficie, con l’impiego delle unità cinofile da Soccorso.

L’attività addestrativa, organizzata dal Gruppo PC L’Aquila 2009 con la partecipazione del Nucleo Roma Sud 92 dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha visto impegnate 10 unità cinofile, sia operative che in formazione, in vari scenari. L’obiettivo dell’attività, perfettamente raggiunto, era quello di mantenere un buon livello di preparazione delle unità cinofile e di condivisione di pareri e metodi di addestramento tra i due gruppi impegnati.

L’esercitazione segue quella svolta ad Amatrice nel mese di luglio e precede quella che verrà svolta nel mese di settembre nella Repubblica di San Marino.

La giornata formativa verrà gestita dall’Istruttore della Federazione Italiana Ricerca e Soccorso, Francesca Poponi, con la collaborazione della responsabile del gruppo PC L’Aquila 2009 Gabriella Giusti e del Responsabile cinofilo ANC Roma Sud.