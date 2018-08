Approvato il progetto su L’Aquila capoluogo

Finalmente approvato in Commissione Bilancio all’unanimità dei presenti il progetto di legge su L’Aquila capoluogo.

«Sono soddisfatto perché si è dato seguito a quanto avevamo stabilito: i progetti di legge L’Aquila capoluogo e sulla Nuova Pescara hanno marciato in parallelo, e sono stati approvati all’unanimità nella stessa seduta della Commissione Bilancio. Ora manca l’ultimo miglio, l’approvazione del Consiglio regionale.»

Lo dice il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci commentando il via libera della Commissione Bilancio, in sequenza, ai provvedimenti su L’Aquila capoluogo e su La Nuova Pescara. Del progetto di legge su L’Aquila capoluogo Pietrucci è primo firmatario.

Per Pietrucci il percorso congiunto “dei due progetti di legge ha un significato decisivo, perché da un lato sulla Nuova Pescara sancisce l’esito di un percorso referendario, dall’altro dà all’Aquila maggiori e più incisivi strumenti per esercitare il suo ruolo di capoluogo: parlo di risorse aggiuntive e del coordinamento più stretto tra la Regione, il Comune capoluogo e i Comuni limitrofi al capoluogo di regione.

Fondamentali in questo senso anche il fatto che si avvicini maggiormente L’Aquila alla Regione, rendendo il capoluogo più fruibile e accessibile attraverso la valorizzazione delle sue peculiarità, e la messa in atto di un disegno innovativo, che concepisce L’Aquila in rapporto al suo territorio di riferimento”.

Il consigliere regionale ricorda infine che il progetto di legge su L’Aquila capoluogo è “il risultato di un dibattito ampio che ha coinvolto i maggiori portatori d’interesse della città e dell’Abruzzo in numerosi riunioni e incontri”.