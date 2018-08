Rettilineo Preturo, auto si ribalta

Rettilineo di Preturo, un altro incidente.

Sul rettilineo che porta al progetto case di Coppito un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada. E’ accaduto prima del bivio dell’aeroporto.

Alla guida una ragazza che, probabilmente, andava veloce e si è ribaltata.

Un rettilineo da Formula Uno sul quale, di giorno come di notte, le automobili in transito raggiungono velocità inaudite, ben sopra i limiti.

I residenti hanno più volte chiesto ai componenti della Giunta di intervenire ma sono ancora in attesa di soluzioni efficaci da parte delle istituzioni. I residenti sono stanchi e attendono risposte concrete.

Eppure, nonostante i tanti incidenti e i feriti, nonostante gli accorati appelli di chi ci abita, tra Coppito e Preturo si continua a correre, senza che le Istituzioni facciano qualcosa.

Peraltro, su quel rettilineo insistono anche le scuole materne ed elementari di Preturo: i genitori, nello scorso ottobre, avevano già fatto presente la pericolosità della situazione.