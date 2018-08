Instabilità pomeridiana sui rilievi con temporali sulla Marsica, Aquilano e su Alto Sangro.

La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca in quota, provenienti dai vicini Balcani, che mantengono attive condizioni di instabilità anche sulla nostra regione, in particolar modo sulle zone alto collinari, interne e montuose dove, nelle prossime ore, assisteremo allo sviluppo di addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sangro e verso il vicino Lazio. A partire da domenica assisteremo ad una graduale attenuazione dell’instabilità a causa della progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà anche un nuovo aumento delle temperature e dei tassi di umidità, anche se non mancheranno temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi e sulle zone interne. Alla base dei dati attuali, inoltre, non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla fine della prossima settimana, con caldo che diverrà via via più intenso, soprattutto a partire da metà settimana, anche se non mancheranno episodi temporaleschi pomeridiani sui rilievi.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sul settore orientale e costiero, in attenuazione in mattinata, mentre addensamenti tenderanno a formarsi sulle zone alto collinari e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro nel corso del pomeriggio: non si escludono fenomeni di moderata intensità con occasionali grandinate, specie sul settore occidentale della nostra regione. Poche novità lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, dove proseguirà il bel tempo con tassi di umidità ancora piuttosto elevati. Bel tempo che, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa proseguirà anche nella giornata di domenica, mentre addensamenti pomeridiani saranno possibili a ridosso dei rilievi, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano e la Marsica, in attenuazione dal tardo pomeriggio-sera e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento lungo la fascia costiera e collinare.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera; occidentali altrove.

Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)