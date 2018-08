Ospedale, nuovi locali per il Cup

Nuovi locali per il call center del Cup del San Salvatore. Restituita dignità ai lavoratori dopo nove anni nei container.

«Ringrazio il direttore generale della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila Rinaldo Tordera che nonostante le notevoli difficoltà logistiche e tecniche ha restituito dignità e un ambiente di lavoro consono ai lavoratori del sevizio Cup e call center a 9 anni dal sisma». Il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti esprime soddisfazione per la ricollocazione, entro il mese di agosto, dei 40 operatori del call center del Cup dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila nei nuovi locali messi a disposizione dall’azienda sanitaria. I lavoratori, che hanno trascorso quasi 10 anni all’interno di un container, saranno ospitati in 3 stanze individuate all’interno del blocco L3 che comprende anche i locali del servizio vaccinazioni recentemente ampliati. «Una grande soddisfazione per la Uil Fpl che segue da sempre la vicenda degli operatori del Cup, costretti fino a oggi a lavorare in una struttura provvisoria eccessivamente calda in estate e molto fredda in inverno – aggiunge Ginnetti – I dipendenti del call center potranno finalmente lavorare in locali accoglienti, avendo a disposizione anche i servizi igienici».