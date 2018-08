99 sport L’Aquila sul tetto del nuoto abruzzese

Un week-end davvero entusiasmante, quello appena trascorso per la 99 sport L’Aquila: per il secondo anno consecutivo si è classificata Campione Regionale assoluto.

Dopo la pioggia di medaglie conquistate ai recenti Campionati regionali di categoria, in attesa dei Campionati Italiani di Nuoto che si svolgeranno a Roma nella seconda settimana di Agosto e dei campionati europei giovanili di nuoto per salvamento che si svolgeranno a Settembre in Irlanda, la 99 Sport Asd L’Aquila ha raggiunto la vetta del nuoto regionale conquistando il primo posto della classifica regionale Assoluta. La squadra aquilana, allenata dai tecnici federali Ferrauto Davide, Giulio Camilli, Sante Tarquini e Matteo Ferrauto si è confrontata con la compagine delle squadre partecipanti alla competizione, riuscendo a conquistare, combattendo punto su punto, il titolo di Campione Regionale a squadre, ottenendo il primo posto; a seguirla sul podio la forte compagine della squadra The Hurricane Pescara, ed il centro nuoto Sulmona .

Felici e propositivi il Presidente della 99 Sport L’Aquila Daniele Chiaravalle ed il Direttore Tecnico/Vice Presidente Davide Ferrauto, i quali definiscono la propria associazione un punto di riferimento sportivo e sociale per la città: “orgogliosi di aver perseguito dal lontano 2007 l’obiettivo nobile di creare una vera e propria accademia dello sport, un vero e proprio progetto educativo e didattico che potesse offrire un servizio di elevata qualità, per preparare i ragazzi fin da bambini e formarli al meglio, e che riuscisse a suscitare in loro amore ed entusiasmo per la disciplina e per l’apprendimento”.

Un risultato ancor più esaltante considerando che per due stagioni consecutive la squadra si è fatta portabandiera della propria città, portando L’Aquila sul tetto del nuoto abruzzese nonostante tutte le difficoltà legate alla possibilità di utilizzare nel migliore dei modi le strutture messe a disposizione della società. “La voglia di fare sport va oltre le difficoltà, che anzi ci hanno fatto scoprire la forza dell’unione, e ci hanno permesso di creare un gruppo coeso e determinato a dimostrare a tutti il suo valore”. “ La speranza è che presto la nostra associazione possa essere messa in condizione di poter sviluppare al meglio progetti di formazione per la nostra amata Città, per portare i ragazzi ad essere il motore di una città nuova che ha tanta voglia di rinascere”.

La stagione agonistica continua e la squadra tutta vuole fare un grande in bocca al lupo agli atleti Camilla Capannolo, Matteo Panepucci, Vincenzo Zugaro, Tommaso Di Ludovico e Alen Djorreta, che rappresenteranno la nostra città ai Campionati Italiani di Nuoto nella splendida cornice del Foro Italico di Roma” e a Riccardo Olivieri convocato dalla Nazionale Italiana giovanile per partecipare ai Campionati Europei Juniores di nuoto per salvamento che si svolgeranno a Limerick in Irlanda, dall’11 al 18 settembre prossimo.