L’aquilano Niccolò Filoni in Azzurro

Europei 3contro3, Niccolò Filoni convocato nella Nazionale Italiana Under 18.

Grandissima soddisfazione per la pallacanestro cittadina e per tutto lo sport del capoluogo: oggi è arrivata la convocazione ufficiale per Niccolò Filoni, atleta del Nuovo Basket Aquilano, nella Nazionale Italiana Under 18 per gli Europei 3contro3, disciplina olimpica su cui la FIP sta investendo tantissime risorse in vista dei Giochi di Tokio 2020.

Come spiegato dall’ufficio stampa dell’Asd Scuola Minibasket Nuovo Basket Aquilano, il giovane aquilano, classe 2001, è a Bari dove nel weekend l’Italia proverà ad approdare nel tabellone principale degli Europei di fine agosto in Ungheria, affrontando nelle qualificazioni la Lituania, la Lettonia, la Slovacchia e la Polonia. Per il club del PalaAngeli e per la pallacanestro dell’intera provincia aquilana si tratta della prima convocazione ufficiale della storia di un atleta in una Nazionale Italiana, una delle poche per un giocatore abruzzese, e sono giustificati il rilievo ed i complimenti che tanti addetti ai lavori, da ogni parte, stanno facendo pervenire in queste ore al Nuovo Basket Aquilano, per la soddisfazione dell’intero staff tecnico societario.

Filoni, che la scorsa stagione ha giocato in prestito presso l’Oxygen Bassano (con due Finali Nazionali giovanili raggiunte) proviene dal fertile vivaio della Scuola Minibasket L’Aquila, dove ha iniziato a giocare da piccolissimo.