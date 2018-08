Lago Sinizzo, bambino rischia di annegare

Salvato bambino di 8 anni che rischiava di annegare nel Lago Sinizzo, tempestivo intervento di un medico.

Ha udito le grida d’aiuto di un bambino e non ha esitato a gettarsi in acqua, con tutti i vestiti, per salvarlo. Come scrive Il Centro, è avvenuto domenica scorsa al Lago Sinizzo, dove diversi turisti stavano trascorrendo la giornata di riposo. «Stavo per tornare a casa – racconta al Centro Gianluigi Tomei, il medico di 67 anni protagonista del salvataggio – quando ho sentito un ragazzino gridare aiuto. […] Non ci ho pensato un attimo, anche perché molti pensavano si trattasse di uno scherzo. Ho gettato il cellulare per terra e mi sono buttato in acqua, vestito, con le scarpe e gli occhiali da sole. Tutto è accaduto in pochi minuti». Grazie alla tempestività dell’intervento, il ragazzino è stato riportato a riva spaventato, ma fortunatamente in buono stato.