Incidente ad Avezzano, muore 57enne

Incidente mortale ad Avezzano: 57enne del posto perde la vita a seguito dello schianto del furgone sul quale viaggiava.

Non c’è stato nulla da fare per il 57enne di Avezzano che questa mattina è morto a seguito di un incidente in via Nuova. L’uomo, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del furgone, che ha sbandato, finendo fuori strada. L’episodio è accaduto all’alba. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e messo in sicurezza il flusso del traffico. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.