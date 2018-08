Cinema sotto le stelle, grande risposta della città

Cinema sotto le stelle, Assessore Di Cosimo: “Soddisfatta per la grande risposta della città”

Grande successo di pubblico nelle prime due serate di “Cinema sotto le stelle”.

Lo sottolinea con soddisfazione l’assessore alla Cultura e al Turismo, Sabrina Di Cosimo.

«Sono felice che la città stia rispondendo con interesse e partecipazione a questa iniziativa che, ricordo, ci è stata offerta dall’imprenditore aquilano Marco Reato, dunque con ingresso gratuito. L’Amministrazione sta in ogni caso sostenendo dei costi per garantire la sicurezza dell’evento. Ne vale la pena perchè gli eventi si trasformano in momenti di socialità collettiva.»

«La volontà dell’Amministrazione- prosegue l’assessore- è di animare il centro storico tutte le sere con iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico. È importante che gli aquilani tornino a vivere il centro e che i turisti trovino una città accogliente e ricca di proposte culturali. Abbiamo iniziato questa estate con I Cantieri dell’Immaginario, il 7 luglio, stiamo proseguendo con Il Cinema sotto le stelle, per poi arrivare alla Perdonanza e al Festival del jazz domenica 2 settembre.»

La rassegna Cinema sotto le stelle proseguirà fino al 15 agosto con questa programmazione:



3 Agosto: Borg McEnroe

4 Agosto: A casa tutti bene

5 Agosto: Ferdinand

6 Agosto: Tutti i soldi del mondo

7 Agosto: Poveri ma ricchissimi

8 Agosto: Wonder woman

9 Agosto: Assassinio sull’orient express

10 Agosto: Insospettabili sospetti

11 Agosto: Baby boss

12 Agosto: Wonder

13 Agosto: Come un gatto in tangenziale

14 Agosto: Spidermanhomecoming

15 Agosto: The greatest showman