Temperature ancora elevate ma con instabilità in aumento, specie venerdì e sabato.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione posizionata sul Mediterraneo occidentale, sulla penisola iberica e sulla Francia, abbraccia marginalmente le nostre regioni settentrionali favorendo temperature ancora al disopra delle medie stagionali su gran parte della nostra penisola. A partire dalle prossime ore assisteremo ad una graduale attenuazione dell’alta pressione soprattutto al centro-sud e ciò favorirà l’arrivo di masse d’aria più fresca in quota che, nelle giornate di venerdì e sabato, determinerà un deciso aumento dell’instabilità al centro-sud e sulla nostra regione con probabili formazioni temporalesche che, dal pomeriggio odierno, inizieranno a manifestarsi sulle zone montuose e sul settore occidentale, mentre dalla mattinata di venerdì potranno interessare anche il versante orientale e la fascia costiera, risultando localmente di moderata intensità. Nel pomeriggio-sera di venerdì e sabato i fenomeni tenderanno ad estendersi verso le zone alto collinari, montuose e sul settore occidentale, attenuandosi temporaneamente in serata e in nottata; questa situazione favorirà anche un lieve calo delle temperature, anche sulla nostra regione, ma la diminuzione non risulterà marcata e soprattutto duratura in quanto da domenica è previsto un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche e un progressivo aumento termico.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, specie sul settore orientale e costiero, mentre nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con possibilità di temporali, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro ma in attenuazione in serata e in nottata. Nella mattinata di venerdì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a partire dal Teramano, in estensione verso le restanti zone con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, probabili anche lungo la fascia costiera ma in estensione, nel corso della giornata, verso le zone collinari, alto collinari, montuose e verso il settore occidentale della nostra regione. Temporanea attenuazione della nuvolosità in serata e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie ma ancora al disopra delle medie stagionali con afa lungo la fascia costiera.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)