Cese di Preturo, arriva la Festa degli gnocchi

A Cese di Preturo la Festa degli gnocchi tra tradizione, tipicità e musica.

L’Associazione Culturale Amiterno, in collaborazione con l’Asbuc di Preturo, organizza il 10-11 e 12 agosto 2018 a Cese di Preturo la Festa degli gnocchi.

La tradizione di un piatto tipico, ammassato ancora a mano dalle massaie di Cese e cucinato dai soci dell’associazione culturale.

Gli gnocchi, cucinati in vari modi, saranno i protagonisti della tre giorni nella frazione del comune dell’Aquila. Buon cibo ma non solo, tante le iniziative per allietare gli avventori con musica live, balli di gruppo, liscio e anche attività ludiche per i più piccoli.

Gli stand saranno collocati nel circolo Sant’Anna, nei pressi del progetto case di Cese di Preturo.