Sicurezza e viabilità, iniziati i lavori a via Salaria Antica Est

Sono iniziati i lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di via Salaria Antica Est.

Lo rende noto l’assessore alle Opere pubbliche, il vice sindaco Guido Quintino Liris.

L’intervento consiste nella realizzazione di un’area che permetterà la sosta temporanea nelle ore di punta del traffico all’utenza delle scuole e degli uffici pubblici che si trovano nella zona.

Al sopralluogo per assistere al via delle opere erano presenti, oltre al vice sindaco, il sindaco Pierluigi Biondi “nonché – ha aggiunto Liris – il consigliere comunale Ferdinando Colantoni e il geometra Francesco Moretti, del nostro assessorato alle Opere pubbliche, che vanno ringraziati per l’impegno profuso e mirato proprio rendere concreto questo disegno”.

«Avevamo preso l’impegno in campagna elettorale, direttamente davanti ai cittadini della frazione di Pile – ha commentato il sindaco Biondi – e lo stiamo mantenendo. In questa prima fase stiamo procedendo attraverso una sistemazione provvisoria, dopo con un intervento definitivo che abbiamo voluto inserire nel Piano per le periferie, sottoscritto nel dicembre scorso presso la presidenza del Consiglio dei ministri.»

«Il progetto – ha spiegato Liris – faceva parte del pacchetto delle iniziative dell’attuale amministrazione per rendere più adeguata la viabilità in quella particolare area posta all’ingresso della città. L’intervento, sia pur parziale, si inquadra inoltre nel complessivo programma che stiamo predisponendo sull’area e che coinvolge, oltre alla scuola elementare Rodari, l’insediamento del Progetto Case di Sant’Antonio, l’Anas e gli altri uffici pubblici della Regione, del Tar e della sede dell’Agenzia delle Entrate che detiene il catasto, che si trovano proprio in quella parte del territorio comunale”.

«Tale programma – ha concluso il vice sindaco Liris – scaturisce anche dalle reiterate richieste dei residenti che, con petizioni popolari, hanno da tempo richiesto il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, per via del traffico molto consistente che si sviluppa sulla statale 17 e sulla stessa via Salaria Antica Est.»