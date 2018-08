Si svolgerà il 4 agosto il pellegrinaggio alla Madonna degli Alpini organizzato dall’ANA Abruzzi.

Il 14 agosto del 1955, in occasione di una esercitazione alpina del Battaglione L’Aquila e del Gruppo Belluno Artiglieria da montagna, gli alpini aquilani colsero l’occasione per collocare nella grotta naturale di Monte San Franco, accessibile dal Valico delle Capannelle, una piccola statua dedicata alla Madonna degli Alpini, corredata da una targa in marmo a ricordo dell’importante evento. Ogni anno gli Alpini dell’ANA Abruzzi organizzano una gita per rendere omaggio alla propria Madonna.

L’appuntamento di quest’anno è stato fissato per il 4 agosto prossimo con la celebrazione della consueta Messa alle ore 11.00 in punto. Successivamente, nella adiacente area pic nick potrà essere consumato il pranzo al sacco. Comunque, tenuto conto che gli Alpini sono sempre organizzati, sarà possibile prenotare cibi cotti e arrosticini.

Tutti possono intervenire, previa comunicazione ad una delle seguenti utenze telefoniche: 3396026431 – 3381895000 – 3423521743 – 3400091127.