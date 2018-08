M5S, slittano le regionarie

Sospese e rinviate le votazioni per le regionarie del Movimento 5 Stelle in Abruzzo.

Erano previste dalle 10 alle 19 le votazioni online sulla piattaforma Rousseau per determinare i componenti della lista del Movimento 5 Stelle per la corsa alle prossime regionali. Per i candidati al Consiglio, gli iscritti avevano a disposizione tre preferenze, mentre per il candidato Presidente una sola. Dal Blog delle Stelle, però, l’avviso: votazioni sospese e rinviate.

Regionarie, non è buona la prima.

Laconico il post scriptum dal Blog delle Stelle nel pezzo che annunciava le regionarie di oggi: «La votazione per le regionarie per la lista del MoVimento 5 Stelle in Abruzzo è stata sospesa e rinviata». Al momento non sono noti i motivi, né se i voti espressi prima della sospensione saranno considerati validi o si procederà a una nuova votazione “da zero”.

I candidati della provincia dell’Aquila alle regionarie.

Nel frattempo, però, iniziate le votazioni, dal web sono trapelati i nomi dei candidati, che per la provincia dell’Aquila sono Fabrizio Fiaschetti, Fausto Corti, Marco Signori, Carlo Gizzi, Agostino Padovani, Samanta Di Persio, Carlo Nannicola, Danilo Prosperi, Ennio Tarantelli, Giuseppina Calì, Marco Dante Manetta, Francesco Riccioni, Gabriele Ioannoni, Davide Di Marco, Mario Antonio Luciano Rossi, Giandomenico Cifani, Riccardo Muzi, Lorenzo Ragone, Roberto Di Giacomo, William Rosettini, Emanuele Costantini, Silvia Busilacchio, Rita Calvani, Angelo Melone, Alessandro Fusco, Maurizio Antonio Di Cioccio, Alessandro Tucci, Giorgio Fedele, Antonella Di Passio, Vincenzo Del Roscio, Armideo Ottavi, Franca Leone, Raffaello La Cioppa, Donatella Dinnella, Antonina Cofini, Adele Paponetti, Angelo Bisegna, Claudio Di Ciocco, Enrico Benedettini, Annamaria Calisi, Leonardo Frittella, Tiziana Mainero, Augusto Di Vossoli, Manuel Giannangeli, Mario Di Prospero, Adelmo Di Salvatore, Michele Di Cesare, Deborah Mazzi, Stanislao Ruscitti, Biagio Solimeo, Ippolito Salotto, Mario Mattedi, Giuseppe Walter Delle Coste, Michele Baliva, Francesca Di Simone, Gabriele Paolucci e Mario Buschi.