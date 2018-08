Estate Ovindolese, un cartellone ricco di eventi

Parte l’Estate Ovindolese 2018 con tante manifestazioni che si terranno nei mesi di Agosto e Settembre.

“Si tratta di un calendario ricco e variegato adatto a tutte le età, con diverse serate di spicco – il commento del Sindaco Angelo Simone Angelosante e del Vicesindaco con delega al turismo Raffaele Siciliano. Si partirà Mercoledi 1 Agosto con lo spettacolo per i più piccoli “La favola di Pinocchio”. Il 2 Agosto concerto organizzato dall’U.T. di Croce Rossa denominato “Jazz sotto le stelle”, reso ancora più magico visto che il concerto si terrà al Monumento all’Alpino.

Dal 3 al 5 Agosto torna l’”Ovindoli Blues Days” con artisti di fama nazionale e internazionale come gli “Onest Blues Band”, gli “Harlem Blues Band con Lisa Hunt” e Mario Insegna e le storie di blues.

Inoltre, dal 3 al 5 Agosto ci sono le festività patronali nel borgo di San Potito. Sabato 4, inoltre, ci sarà l’ Ecofesta per la nostra terra – biciclettata dell’altopiano delle rocche. Domenica 5 ci sarà la Festa Alpina 2018, organizzato dal gruppo locale dill’A.N.A e la festa Campagnola organizzata dalla Proloco di Ovindoli. Lunedi 6 altro spettacolo per bambini con Dynostory mentre Martedi 7 serata danzante con Ballomania.

Da Giovedi 9 a Sabato 11 festività dei SS Patroni di Ovindoli, con Roberto Polisano show, gli MT live con Michele Tomatis e Silvia Salemi. Sabato 11, inoltre, la Proloco Santa Jona organizza Fame di pane, spettacolo teatrale per bambini e a seguire Pasta all’Amatriciana della Onlus “Amatrice siamo noi” e pecora al cotturo.

Domenica 12 altra giornata di sensibilizzazione con la Ecofesta per la nostra terra con laboratori per bambini e trekking. Inoltre, ci sarà lo street food presso località Pozzacchio e, alla sera, concerto di Andrea e quartet al Largo dell’Assunta.

Lunedi 13 il Centro Anziani di Ovindoli organizza “Come eravamo- mostra fotografica di Ovindoli nel passato e attrezzi agricoli”. La sera, concerto del cantautore celanese “Viktor Piro Tito’s Band”, mentre a Santa Jona Sagra della pizza fritta. Martedi 14 la Proloco Santa Jona organizza “Laboratorio delle bolle – spettacolo per bambini” mentre ad Ovindoli, alle 21:30 concerto dell’orchestra “Sogno meditteraneo”. Mercoledi 15, alle 21:30, spettacolo con il noto comico Uccio De Santis in tour ad Ovindoli. Giovedi 16 Festa della Croce Rossa per tutta la giornata; seconda edizione di “Incontri d’arte” alla torre medioevale di Santa Jona con aperture che si ripeteranno anche Sabato 18 e Domenica 19. Alla sera torna la rassegna musicale “I rumori di sottofondo” organizzato dall’ Associazione “La Zurla”. Venerdi 17 gran concerto del cantautore Amedeo Minghi. Sabato 18 la Proloco di Santa Jona organizza la “Pizza in Piazza” mentre ad Ovindoli concerto dei Cipriani Folk Italiano.

Sabato 19 arriva ad Ovindoli l’HitParadeTour2018, il tour estivo del maestro Demo Morselli e Marcello Cirillo e la Big Band. Domenica 20, dalle 18:30, concerto del trio acustico “Diverbero” mentre Martedi 21 concerto della nota banda di Pescina “I Leoncini d’Abruzzo”. Mercoledi 22 Risiko in piazza. Venerdi 24 torna Ovindoliamor – viaggio tra suoni, sapori, sentori con la degustazione dei migliori vini delle cantine abruzzesi e prodotti del parco Velino-Sirente.

Sabato 25 concerto di Irene Fornaciari con il suo Questo Tempo Tour. Lunedi 27 esibizione dei Deep Soul Trio mentre Mercoledi 29, a partire dalle 18.30, presso la chiesa San Sebastiano Martire ci sarà il Concerto di musica antica seicentononovecento. Da Venerdi 31 a Domenica 2 festività patronali a Santa Jona con Orchestra Marcello live show e i Rinominati cover band di Rino Gaetano con Marco Morandi. Domenica 9 festa della Madonna delle Grazie mentre il 29 Settembre, a chiusura del programma estivo, la sesta edizione di “Suonofuori” organizzata dalla Proloco di Santa Jona.