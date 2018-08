Bandabardo’ fa tappa a Tornimparte

Festa del Contadino a Tornimparte con l’esibizione della Bandabardò, un omaggio ai 25 anni di musica della band.

Sul palco della 5 edizione della Festa del Contadino-Sagra degli Stringozzi alla Contadina la band Bandabardò. Il tour 2018 , che dopo Roma farà tappa a Tornimparte, è un omaggio ai 25 anni di attività di una delle band folk- rock acustico più famose di Italia e in scaletta sono previste canzoni dal 1993 ad oggi per due ore e più di racconti e ricordi.

“Quando la Bandabardò è venuta a L’aquila in concerto per la prima volta, molti di noi erano ragazzini e quei ragazzini di venti anni fa, oggi madri e padri, anche sulla scia dell’alto gradimento registrato lo scorso anno con il concerto dei Modena City Ramblers, vogliono offrire la possibilità di cantare e ballare a genitori e figli perché convinti che per tramite della buona musica si può superare anche il gap generazionale”- afferma Felice Feliciangeli, presidente dell’Associazione organizzatrice che aggiunge – “ma la Festa del Contadino è anche enogastronomia del territorio, intrattenimento, solidarietà, sport. Stiamo lavorando per ultimare il programma di tre giorni con ritmo e vitalità”.

La Festa del Contadino è stata organizzata dall’Associazione Culturale Santo Stefano di Forcelle di Tornimparte.

Appuntamento a sabato 18 Agosto con il concerto gratuito della Band Bandabardò.

