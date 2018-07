TUA presenta il nuovo CdA

TUA presenta la nuova composizione del Cda.

Sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Abruzzo di viale Bovio a Pescara i nuovi consiglieri di amministrazione di TUA SPA.

Tra i presenti, l’assessore regionale al Bilancio, Silvio Paolucci e il consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio Di Nicola.

Si tratta di Carmine Paolini, originario di Lanciano, classe 1961, laureato in giurisprudenza ed esperto in diritto commerciale, comunitario e regionale, impegnato in prima persona in diverse attività culturali, presidente della sezione frentana del “Centro Studi Luigi Sturzo” e direttore dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi Lanciano-Ortona.

Altro neo membro del Cda di Tua è l’ingegnere Irini Pervolaraki, classe 1955, nata in Grecia (Creta). La neo consigliera ha ricoperto ruoli apicali in contesti multinazionali. Nel ruolo di corporate quality vice president, la consigliera Pervolaraki ha gestito con efficacia l’installazione, l’avviamento e la certificazione da enti terzi del sistema di qualità ed ambiente in mercati emergenti quali Cina, Indica, Brasile e Polonia. Le principali esperienze lavorative della Pervolaraki sono state quelle presso la multinazionale Dayco in qualità di global corporate quality vice president, nella Pirelli con l’incarico di responsabile per l’Europa del settore tecnico/applicativo dei prodotti in gomma.

Il nuovo Cda di Tua SPA è così composto: Tullio Tonelli (presidente), Guido Dezio (vice presidente), Federica Evangelista (consigliere), Irini Pervolaraki (consigliere) e Carmine Paolini (consigliere).

«Possiamo contare su altre due professionalità di spessore – ha commentato il consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio Di Nicola – che vanno a completare il consiglio di amministrazione di TUA Spa. Due figure che garantiscono un apporto, in termini di know-how ed operativo, di vitale importanza per raccogliere, affrontare ed essere vincenti nelle nuove sfide trasportistiche di questa regione. Solo le competenze – ha continuato Di Nicola – sono in grado di garantire i successi d’impresa e TUA Spa sta procedendo proprio in questa direzione. Auguro al nuovo Cda guidato dall’espertissimo Tullio Tonelli di cogliere ulteriori importanti risultati.»