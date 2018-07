Una festa con lo scopo di sostenere il calcio popolare in città ed una prima occasione per conoscere il progetto insieme ai suoi protagonisti.

E’ stata organizzata dalla nuova associazione dilettantistica sportiva (asd) United L’Aquila, per domani 31 luglio, dalle ore 19, nello spazio sociale di CaseMatte, ex ospedale psichiatrico di Collemaggio.

Sarà una prima occasione per conoscere il progetto insieme ai suoi protagonisti e sostenerlo con un aperitivo/cena di autofinanziamento. A seguire musiche live, balli e dj set, per una serata all’insegna dello sport e della solidarietà.

United L’Aquila è nata nel giugno 2018 all’Aquila dall’iniziativa di alcuni giovani con la passione per lo sport popolare. Il progetto vuole far esprimere al massimo le funzioni sociali, aggregative e di integrazione insite nello sport, volte a creare benessere fisico e psicologico, e di contrasto all’esclusione sociale.

“Vogliamo promuovere i valori formativi dell’attività sportiva in contrapposizione a qualsiasi forma di discriminazione riguardante la razza, il genere, l’orientamento sessuale o la provenienza territoriale – afferma l’associazione – il nostro primo obiettivo è la formazione di una squadra di calcio per partecipare al prossimo campionato di terza Categoria sotto il nome di United L’Aquila composta da giovani, italiani e non, che vivono questo territorio compresi migranti, richiedenti asilo e rifugiati”.

Appuntamento martedì 31 luglio, dalle ore 19, nello spazio di CaseMatte all’Aquila.