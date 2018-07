A #dilloalcapoluogo la segnalazione dell’erba alta in via Tito Pellicciotti. Ad estate ormai inoltata non si è ancora provveduto allo sfalcio.

«Desidero segnalare il degrado in via Tito Pellicciotti. Qui l’erba ai bordi della strada ha raggiunto un’altezza notevole. A ciò si aggiunge che non si è visto nessuno per lo sfalcio e la manutenzione del verde pubblico». Questa la segnalazione giunta a #dilloalcapoluogo.

