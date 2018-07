Temperature in ulteriore aumento, afa lungo le coste, temporali di calore sui rilievi.

La nostra penisola risulta interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, con temperature in ulteriore aumento, in particolar modo sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche. Anche sulla nostra regione il tempo risulta stabile e prevalentemente soleggiato con afa lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre temperature piuttosto elevate (+34°C/+36°C) potranno interessare le nostre principali valli (Valle Peligna, Val Vomano, Val Pescara e Val di Sangro); nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono, tuttavia, temporali di calore in prossimità dei rilievi, in possibile estensione verso l’Aquilano e verso la Marsica, con fenomeni localmente di moderata intensità, in attenuazione in serata e in nottata. Non cambierà di molto la situazione meteorologica almeno fino alla giornata di giovedì, caldo e afa lungo le coste e sul versante orientale, mentre temporali pomeridiani potranno interessare le zone montuose, l’Aquilano e la Marsica, in estensione verso il vicino Lazio, tuttavia tra venerdì e sabato potrebbero manifestarsi episodi di instabilità anche sul versante orientale della nostra regione, a causa dell’arrivo di impulsi di aria fresca in quota provenienti dai vicini Balcani: si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature massime in ulteriore aumento, specie nell’Aquilano e nella Valle Peligna, mentre lungo la fascia costiera sarà un’altra giornata afosa con valori meno elevati rispetto alle zone interne e collinari: +31°C/+33°C lungo le coste ma con tassi di umidità piuttosto elevati, mentre valori massimi intorno ai +34°C/+36°C potranno interessare le principali valli della nostra regione. Nel pomeriggio, inoltre, saranno possibili temporali di calore che, dalle zone montuose, potranno estendersi verso l’Aquilano, la Marsica e il vicino Lazio, risultando localmente di moderata intensità; in serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità.

Temperature: In ulteriore lieve aumento nei valori massimi, specie nell’Aquilano e sulla Valle Peligna. Afa lungo la fascia costiera.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)