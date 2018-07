Tagli FUS, Biondi scrive al ministro Cultura

Istituzioni Fus: sindaco scrive al ministro per la cultura Bonisoli.

“Tagli saranno compensati con assestamento di bilancio”

«Facendomi portatore delle preoccupazioni delle istituzioni culturali aquilane questa mattina ho inviato una lettera al ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli chiedendo di avere la certezza che i tagli al Fondo unico per lo spettacolo saranno compensati non appena il ministero avrà provveduto al reperimento delle risorse così come mi è stato assicurato dal sottosegretario Mibac, Gianluca Vacca, e dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo, Onofrio Cutaia.»

Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

«Già dalla giornata di venerdì, non appena sono stato sollecitato sull’argomento, mi sono attivato e gli interlocutori istituzionali, a cui ho inviato la missiva per conoscenza, hanno garantito che saranno reperiti ulteriori 10 milioni di euro per compensare i tagli subìti dagli enti. Il percorso di rilancio socio economico di questo territorio non può prescindere dalla cultura – conclude il sindaco – Il sostegno nei confronti degli operatori di un settore così strategico da parte di questa amministrazione è costante, come testimoniano gli stanziamenti di una parte dei fondi ReStart, e saremo al loro fianco perché la loro attività non solo non subisca tagli, ma, anzi, possa essere ulteriormente valorizzata e sviluppata.»