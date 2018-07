Scuola, domanda per servizi di pre-interscuola

Scuola: avviso e modello di domanda per i servizi di pre-interscuola, trasporto e mensa per l’anno scolastico 2018-2019

È stato pubblicato l’avviso per consentire la presentazione delle domande per l’iscrizione ai servizi di trasporto scolastico e di pre e interscuola, nonché per la consegna dell’attestazione Isee per la riduzione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica.

Lo rende noto l’ufficio per il Diritto allo studio. I servizi in questione sono relativi all’anno scolastico 2018-2019.

Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 31 agosto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mano allo Sportello unificato, situato al piano terra della sede comunale di Viale Aldo Moro n. 30, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 12, ed il martedì e mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30.

Sono tenuti a presentare obbligatoriamente la domanda per l’accesso ai servizi in questione anche le famiglie degli alunni che hanno usufruito dei servizi stessi nel precedente anno scolastico 2017/2018.

L’ufficio per il Diritto allo studio precisa che possono accedere al servizio di trasporto scolastico, per il quale sono disponibili attualmente 800 posti, esclusivamente agli alunni residenti nel Comune dell’Aquila.

I servizi di pre e interscuola e di mensa scolastica sono invece accessibili anche agli utenti non residenti fermo restando che potranno usufruire della rideterminazione delle relative tariffe esclusivamente i residenti nel Comune dell’Aquila.

L’avviso e i modelli per la presentazione delle domande sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune dell’Aquila www.comune.laquila.it, nella pagina Avviso della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione (indirizzo diretto http://www.comune.laquila.gov.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1616&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 ).