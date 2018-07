Schianto in moto, morto 49enne

Purtroppo non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto in un violento incidente sulla statale 80. Dopo il ricovero in eliamubulanza, il 49enne di Tortoreto è morto a seguito delle ferite riportate.

Niente da fare per uno dei tre feriti rimasti coinvolti in un violento frontale tra moto sulla statale 80, tra Pizzoli e Arischia. Romolo Franchi, 49enne di Tortoreto (TE) è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’incidente. Feriti gli altri due motociclisti, un uomo e una donna dell’Aquila, trasferiti al “San Salvatore” in ambulanza.

Lo schianto e i soccorsi: morto motocilista di Tortoreto.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla statale 80; immediatamente sono scattati i soccorsi per i tre feriti, ma già dal primo momento le condizioni del 49enne della provincia di Teramo erano sembrate gravissime. Chiuso il tratto di strada per agevolare i soccorsi, è stato richiesto l’invio dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito al “San Salvatore” dell’Aquila. Troppo gravi, però, le ferite riportate dal 49enne, che è deceduto dopo poche ore.