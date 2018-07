Lago di Opi, iniziati lavori di riqualificazione

Progetto cofinanziato dal Parco Sirente Velino e Comune di Fagnano: il lago di Opi verrà ripulito e riqualificato. Iniziati i lavori.

Sono iniziati da poco i lavori per la ripulitura e la riqualificazione del lago di Opi, a Fagnano. Il progetto nato a gennaio dalla collaborazione tra il Comune di Fagnano e il Parco Sirente Velino, prevede la pulizia e la messa in sicurezza del Lago di Opi. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi.

Lago di Opi, il progetto.

«Ascoltando le sollecitazioni dei cittadini – ha spiegato il sindaco di Fagnano, Francesco D’Amore, che è anche presidente della Comunità del Parco regionale Sirente Velino – ho parlato con il direttore del Parco, già impegnato nella riqualificazione e messa in sicurezza dei sentieri. Il lago, infatti, era abbandonato a se stesso, in situazione anche di pericolo, e necessitava di pulizia e riqualificazione. Abbiamo quindi redatto questo piccolo progetto cofinanziato da Parco e Comune».

I vantaggi del Parco.

«Si tratta di un altro tassello – ha proseguito il sindaco D’Amore – della riqualificazione del territorio che dimostra come un Parco, se ben gestito, a parte l’aspetto ambientale può essere anche funzionale e un valore aggiunto per il territorio e i suoi cittadini. In tanti mi chiedevano di uscirne, ma con un anno che sono presidente del Parco, abbiamo ottenuto l’aumento del bilancio, che prima veniva invece tagliato, abbiamo trovato i fondi per i rimborsi agli agricoltori per i danni da fauna selvatica, abbiamo modificato il regolamento per l’abbattimento dei cinghiali e tanto altro. Non so se chi chiedeva di uscire dal Parco è ancora convinto. Certo è che se in un anno siamo riusciti a fare tutte queste cose, significa però che in tanti anni precedenti non si è fatto molto».