Dup, ancora uno slittamento

Niente da fare per l’approvazione del Dup, la maggioranza – dopo lo slittamento durante la prima convocazione – rinvia ancora l’approvazione.

Tornerà ancora in Consiglio comunale il Dup, il Documento unico di programmazione 2018-2020, che sta complicando la vita all’amministrazione comunale. In seduta di prima convocazione, era stato votato un rinvio, visto che il documento non era passato dalla Commissione di Garanzia e Controllo. Dopo la proposta del presidente del Consiglio Roberto Tinari, quindi, la maggioranza aveva deciso di rinviare il punto all’ordine del giorno, alla seconda convocazione. Nulla di fatto, però nemmeno in seconda convocazione. Come annunciano infatti gli uffici comunali, è stato rinviato alla prossima seduta del Consiglio comunale il Documento unico di programmazione (Dup, aggiornamento triennio 2018-2020, nuovo documento triennio 2019-2021). La richiesta è stata avanzata, nel corso della seduta odierna dell’Assemblea, dal capogruppo di Forza Italia Roberto Junior Silveri ed è stata approvata con 20 voti favorevoli della maggioranza (Forza Italia, Lega per L’Aquila, Fdi, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura, Udc), 5 contrari e 6 astenuti (i consiglieri di opposizione).

Dopo lo slittamento del Dup, gli altri lavori in Consiglio.

Il Consiglio comunale ha successivamente approvato il provvedimento riguardante la ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico e riqualificazione architettonica ed energetica con cambio di destinazione d’uso da artigianale a turistico-ricettiva di uno stabile alla Madonna Fore. La delibera ha ottenuto 18 voti favorevoli (gruppi di maggioranza) e 7 contrari (opposizione).