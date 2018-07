di Francesca Marchi

Tra arte, tradizioni e vicoli rivestiti di fiori nella giornata di domenica si sono svolte le premiazioni di Barisciano in fiore.

La manifestazione, che nello scorso weekend ha ottenuto un successo di pubblico senza precedenti, ha ‘incoronato’ anche i vincitori delle competizioni.

(approfondisci: Barisciano in fiore, festa in centro storico)

Il quadro, il vicolo e il giardino più bello.

Vincitori della sezione giardini:

1^ Antonio Damiani,

2^ Antonio Colicchia,

3^ Francesca Mingroni.

Vincitori sezione vicoli:

1^ Lia Scimia,

2^ Annamaria Maurizio,

3^ Antonella Maurizio

Fuori concorso

Teresa Castro, Maria Teresa Maurizio, Dananae Ancuta Madalina

Vincitori balconi:

1^ Daniela Del Cotto,

2^ Elisa Sinistoro,

3^ Teresa Paola Maurizio

Commissione estemporanea: Callisto Di Nardo, Arduini Sandro, Antonio Rauco, Mimmo Emanuele.

Il vincitore nella sezione mostre è il pittore Gianni Mastrantoni. Secondo classificato Antonio Civitarese, terzo Marco Gentile.

Premio giuria popolare a Manuele Damiani.