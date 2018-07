Avezzano, la 1^ edizione di Miss Sorridi con Noi

Giovedì 2 Agosto la prima Miss Sorridi con Noi.

Manca pochissimo all’evento più atteso dell’estate marsicana: tra pochi giorni il pubblico conoscerà finalmente il nome della primissima Miss Sorridi con Noi, madrina d’eccezione del progetto solidale ideato e promosso dal fotoreporter marsicano Antonio Oddi.

La serata d’incoronazione prenderà vita nell’affascinante cornice del Parco di Villa Torlonia giovedì 2 agosto a partire dalle ore 21 nell’ambito della Settimana Marsicana, manifestazione di punta del territorio organizzata dalla Pro Loco di Avezzano.

Il progetto, quest’anno alla sua prima edizione, rappresenta una delle proposte più originali ed attraenti nel panorama culturale marsicano, poiché totalmente rivolto ad una tematica mai scontata ed attuale come la solidarietà, trattata in tutte le sue sfaccettature attraverso il tramite della spensieratezza, della bellezza e della sensibilità.

La prima Miss Sorridi con Noi, infatti, sarà impegnata per un anno in un vero e proprio tour del sorriso, per donare speranza ed allegria negli ospedali, nei centri per disabili, nelle case di riposo e nelle scuole, portando con sé una valigia piena di gioia e affetto.

La serata del 2 agosto avrà come presentatore d’eccezione un fuori classe della televisione, il noto giornalista Rai Paolo Notari, mentre nel corso della serata si alterneranno sul palco talentuosi performers che intratterranno il pubblico con spettacoli di danza, esibizioni canore, cabaret e tante altre soprese accattivanti.

Nel corso della manifestazione verrà inoltre consegnato dal Conapi L’Aquila un premio speciale a Lidia Macerola, una Super Nonna marsicana dalla personalità incandescente che allieterà i presenti con la sua straripante e gioiosa verve.

Tra le principali attrattive della serata targata Miss Sorridi con Noi, dunque, un ricco cartellone di eventi che per circa due ore accenderanno la calda serata avezzanese, trasformandola in una festa sotto le stelle.

Il programma dettagliato:

– Esibizione del cantautore abruzzese Antonio Tagliaferro, in arte An To;

– Spettacolo degli allievi della scuola di ballo “Bailando” di Avezzano: sul palco si alterneranno il gruppo dei bambini e quello dei giovani ballerini;

– Incoronazione della prima reginetta del sorriso Miss Sorridi Con Noi;

– Premiazione di una super Nonna con una speciale targa-omaggio;

– Performance del cantante Simone Cocciglia;

– Spassoso show dell’artista Francesco Capodacqua, noto per la sua partecipazione ad Amici;

– Esibizione della cantante avezzanese Laura Fantauzzo;

– Targa ricordo alla Famiglia Lisciani per il piccolo Pietro, offerta da: Runners, Rotaract e VAS di Avezzano.

L’appuntamento è per giovedì prossimo 2 agosto a partire dalle ore 21, per vivere insieme una serata speciale nella meravigliosa cornice del Parco di Villa Torlonia ad Avezzano.

Nella foto il fotoreporter ideatore del progetto Antonio Oddi