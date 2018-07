Auguri Natalfrancesco!

Festa in redazione, oggi Natalfrancesco Litterio compie gli anni!

È arrivato all’improvviso nel nostro giornale lo scorso dicembre, come un regalo di Natale graditissimo, ma inaspettato. Da Vasto a L’Aquila per amore e per lavoro è entrato a far parte di una redazione al femminile! Ma, vi assicuriamo che ‘sopravvive’ benissimo!

Giornalista pubblicista, dal nome complicato (noi lo chiamiamo semplicemente Nat) scatta al suono di una sirena a cui segue immediata telefonata a soccorsi e caserme.

È cresciuto a pane e cronaca, ma anche la politica è il suo forte.

Attendiamo pasticcini e caffè, o una birra per spegnere le candeline!

Tantissimi auguri da tutta la redazione de IlCapoluogo.it.