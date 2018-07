Alta pressione garantirà tempo stabile, temperature in aumento e afa lungo le coste.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, in particolare al centro-sud, mentre il settore nord-orientale della nostra penisola dovrà fare ancora i conti con occasionali fenomeni di instabilità pomeridiana. Questa situazione favorirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulla nostra regione, con temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare nelle principali valli (Valle Peligna, Val di Sangro, Val Vomano e Val Pescara), dove non si escludono punte massime localmente superiori ai +34°C/+36°C, mentre valori lievemente più bassi si registreranno lungo la fascia costiera dove, tuttavia, è previsto un ulteriore aumento dei tassi di umidità con afa anche durante le ore serali. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nei prossimi giorni, la nostra penisola continuerà ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato, mentre un’intensa ondata di caldo interesserà la penisola iberica, dove le temperature supereranno abbondantemente i +40°C su molte zone. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano una certa persistenza dell’alta pressione anche sulla nostra penisola, almeno fino alla fine della settimana, alta pressione che favorirà un lento ma progressivo aumento delle temperature massime e dei tassi di umidità.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci temporaleschi, perlopiù localizzati sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Temperature in ulteriore aumento sulle zone collinari ed interne, afa in intensificazione lungo la fascia costiera.

Temperature: In ulteriore lieve aumento nei valori massimi, specie sulle zone interne e nelle principali valli della nostra regione.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)