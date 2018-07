Frontale tra moto, tre feriti

Grave incidente questa mattina sulla statale 80: due moto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno particolarmente grave.

Nella tarda mattinata di oggi violento scontro tra due moto che stavano percorrendo in senso opposto la strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”, in territorio di Pizzoli. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, le due moto si sono scontrate frontalmente. Feriti entrambi i conducenti e il passeggero di una delle due moto. Sul posto gli operatori del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per agevolare i soccorsi.

Particolarmente gravi le condizioni di uno dei due motociclisti, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.