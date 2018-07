Addio a Kaos, l’eroe a quattro zampe di Amatrice

Avvelenato nel giardino di casa Kaos, l’eroe a quattro zampe di Amatrice e Campotosto.

Il suo istruttore, padrone e compagno Fabiano Ettorre l’ha trovato morto nel giardino di casa a Sant’Eusanio Forconese, stroncato da una dose letale di veleno.

Kaos si era distinto in tante operazioni di salvataggio, da quelle nelle zone terremotate di due anni fa fino al recente ritrovamento di un uomo di Roio, di cui si erano perse le tracce.

«Ciao amico mio! Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina… – scrive Fabiano Ettorre – Continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane. Non provare odio per chi ti ha fatto ciò, anzi se un domani avrà bisogno aiutalo sii superiore e quanto ti guarderà negli occhi e vedrà che sei tu il suo Salvatore morirà lentamente da solo. Kaos, ne abbiamo viste tante, aiutati tanti e tanti non ci siamo riusciti… hai lavorato giorno e notte, quando è servito non ti sei mai risparmiato… sei stato un amico fedele abbiamo condiviso e diviso casa, divano, tutto. Corri amico mio, corri, non ti fermare, un giorno ci abbracceremo nuovamente.»

Non si conoscono al momento le cause e l’autore del gesto: ci si chiede chi possa essersi reso responsabile di tanto.

«Presenteremo una denuncia. Chiederemo inoltre al Governo una Legge che che vieti la vendita ed il commercio di veleni e fitofarmaci, se non con ricetta che renda rintracciabile chi li compra”. Lo denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani.

«Era un salvatore avvezzo a scavare tra macerie e inferno – conclude l’animalista – chi ha posto fine alla sua vita in questa maniera è un criminale pericoloso che va fermato. Non ci daremo pace fino a quando non verrà fatta giustizia. Credo che sia arrivato il momento che l’indignazione delle persone sensibili spinga il mondo politico a lavorare in maniera trasversale su una nuova proposta di legge che preveda pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali. Non si devono più verificare casi come questo. Serve urgentemente un rafforzamento sulla tutela degli animali a partire da una modifica del codice civile e penale. Il Parlamento deve prendere provvedimenti contro i casi di maltrattamento e animalicidio e rivedere le norme attualmente in vigore.»

Un dolore immenso che sia stato privato della vita proprio chi ha sempre cercato di salvare quella degli altri.