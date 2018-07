Ufficio Tributi attivo a Sassa e Paganica

Tributi: l’ufficio comunale operativo anche nelle delegazioni.

Si ricorda che, in attuazione del progetto intersettoriale “Delegazione Amica”, è attivo presso le Delegazioni comunali di Sassa e Paganica uno sportello informativo in materia di tributi, con lo scopo di fornire ai contribuenti del territorio comunale di riferimento tutte le informazioni e i principali servizi in materia di tributi locali gestiti dall’Ente (ICI, IMU, TASI, TaRSU, TARES, TARI etc).

Gli utenti potranno ottenere presso questi front-office periferici le medesime informazioni e gli stessi servizi forniti dagli uffici centrali.

Il servizio sarà attivo:

– per la Delegazione di Sassa tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30

– per la Delegazione di Paganica tutti i giovedì mattina dalle 09:00 alle 12:00