Pezzopane, tolti 400mila euro alla Cultura

Cultura: Pezzopane (Pd), “primo atto ‘governo cambiamento’ scippo risorse enti abruzzesi”

«Il primo atto del ‘governo del cambiamento’ in materia di cultura è lo scippo delle risorse destinate ad importanti enti abruzzesi con sede nel cratere, a L’Aquila e destinatari del Fus.»

«Il Mibact ha infatti deciso di tagliare circa 400mila euro di finanziamenti per il 2018 all’Istituzione Sinfonica Abruzzese, al Teatro Stabile d’Abruzzo, ai Solisti Aquilani e alla Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli.»

«Si tratta di un attacco senza precedenti, che appare ancor più inconcepibile se pensiamo che il nuovo ed unico sottosegretario abruzzese, è proprio al ministero della Cultura ed è un grillino recentemente in visita al Sindaco ed alla Sovrintendente. Incontri nei quali si è ben guardato di parlare di tagli ai fondi ministeriali, anzi si è prodigato in annunci. Viene allora da chiedersi: dov’era l’esponente M5s Gianluca Vacca mentre il governo assumeva questa assurda decisione?»

Così la deputata Dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

«Una scelta – prosegue Stefania Pezzopane – che va nella direzione esattamente opposta a quella del precedente ministro, Dario Franceschini, che destinava per legge il 4% dei fondi della ricostruzione proprio alla rinascita del territorio ed anche alla promozione culturale, che sceglieva L’Aquila per il Jazz e tanto altro ancora. Adesso occorre subito porre rimedio a questo grave errore, trovando immediatamente le risorse per dare certezza operativa agli enti culturali e garanzie occupazionali a tutti gli operatori. Sarà battaglia – conclude la deputata Dem – affinché il governo restituisca fino all’ultimo euro alle istituzioni abruzzesi scippate.»