Ripulire le pensiline degli autobus dal degrado

Luca Rocci (Aquila Futura) chiede all’amministrazione comunale di intervenire per ripulire dal degrado le pensiline degli autobus.

«Sono diversi giorni – scrive il vicepresidente II Commissione Consiliare del Comune di L’Aquila, Luca Rocci – che mi arrivano segnalazioni sul degrado della pensilina della fermata dell’autobus che si trova davanti l’hotel Amiternum. La situazione che si presenta non è delle migliori (come si vede dalla foto), caratterizzata da una situazione di cattivo odore, sporcizia, scritte di ogni genere che imbrattano le vetrate, ragnatele, escrementi e liquidi di dubbia origine, odori nauseanti. Sarebbero opportuno ripulire questo spazio, per poter ridare quel minimo decoro urbano che spetterebbe di diritto ai tanti cittadini aquilani, pendolari e non, che si trovano a transitarvi. Come Amministrazione non possiamo permettere questo che di certo non rappresenta un esempio si civiltà e decoro. Faccio appello al nostro sindaco e al settore Ambiente e Opere Pubbliche perché si apprestino al più presto a ridare dignità ai nostri concittadini, con l’impegno di fare una ricognizione di tutte le altre pensiline presenti nella città e di valutare il loro status».