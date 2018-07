Protezione Civile, avviso convenzioni triennali

Protezione Civile, Avviso per manifestazioni di interesse alla cooperazione nelle attività.

È stato pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ai fini della stipula di convenzioni, che avranno durata triennale, per la cooperazione nelle relative attività comunali.

Lo rende noto l’assessore con delega alla Protezione civile Emanuele Imprudente.

«Rispetto alle convenzioni precedentemente stipulate – ha dichiarato l’assessore – verranno introdotte delle novità. In particolare sono stati aggiunti servizi relativi all’impiego di ambulanze, squadre sanitarie e unità cinofile. L’obiettivo è quello di ampliare e potenziare la risposta, sia in riferimento alla gestione delle emergenze, sia in relazione a eventi di rilevante impatto territoriale, rendendo la pianificazione delle azioni più efficace ed efficiente in una materia di primaria importanza, quale quella della sicurezza e della mitigazione del rischio. L’apporto delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile – ha concluso Imprudente – riveste una particolare importanza per l’amministrazione comunale e, pertanto, un sentito ringraziamento va a quanti forniscono la loro preziosa collaborazione.»

Il testo completo dell’avviso, contenente tutte le informazioni e le tempistiche di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella pagina “Concorsi, gare e avvisi” dell’area Amministrazione, raggiungibile dal link riportato in basso.