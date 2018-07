UTILI

Interruzione idrica martedì 31 luglio

In relazione a lavori di modifiche sulle condotte a servizio della zona di San Sisto e Contrada Cianfarano del serbatoio in Loc. San Giuliano - L’Aquila, si renderà necessario operare l’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di Martedì 31 luglio 2018