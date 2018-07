POLITICHE SOCIALI

Dopo di noi, proroga al 31 agosto

Il settore Politiche per il benessere della persona rende noto che sono stati prorogati al 31 agosto i termini per presentare la domanda per l’accesso ai fondi in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, in base alla cosiddetta legge “Dopo di noi”.