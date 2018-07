Campo rugby di piazza D’Armi, affidata gestione

Impianti sportivi: affidata all’associazione Rugby Experience School la gestione del campo di rugby di piazza d’Armi.

È stata affidata all’associazione Rugby Experience School la gestione del campo di rugby di piazza d’Armi. Lo ha stabilito la Giunta comunale su proposta dell’assessore allo Sport, Alessandro Piccinini. Con lo stesso atto deliberativo, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione che la società in questione dovrà sottoscrivere con il Comune, convenzione che disciplina tutte le prescrizioni a carico del gestore.

«Il provvedimento adottato dalla Giunta – ha spiegato Piccinini – è stato frutto di una valida collaborazione con il vice sindaco Guido Quintino Liris, titolare della delega agli Impianti sportivi, e consente di raggiungere un duplice, importante obiettivo. Da una parte, infatti, viene valorizzato un impianto ritenuto di valenza strategica dall’amministrazione comunale, dall’altra viene fornita una significativa risposta in termini sociali, con particolare riferimento alle politiche di attenzione verso i giovani e lo sport. La società Rugby Experience, infatti, svolge attività di rugby e minirurgby e coinvolge circa 260 persone tra bambini, ragazzi, educatori, allenatori e accompagnatori, dalla under 6 alla under 16; pertanto costituisce una realtà in costante crescita che sta dimostrando di ricoprire un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche cittadine».

Nella delibera viene ricordato come sia in corso l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione, al campo di rugby di piazza d’Armi, dell’impianto di illuminazione e delle relative torri faro, nonché degli spogliatoi e della club house. L’Amministrazione comunale si è inoltre riservata la facoltà di concedere in uso il campo, nelle fasce orarie indicate nella convenzione, ad altre Associazioni che eventualmente ne faranno legittima richiesta.