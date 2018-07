Bonus e residenza, la replica di Rocci

Bando “Bonus economico” sempre più rispondente alle esigenze dell’utenza.

«Stupisce che proprio un esponente della maggioranza di governo che ha amministrato la Città per ben 10 anni e sino al mese di giugno 2017, contesti una norma approvata dall’Amministrazione di cui ha fatto parte sino allo scorso anno».

È quanto precisa Luca Rocci, membro del Gruppo Consiliare di L’Aquila Futura, in riferimento alle critiche mosse dall’ex Consigliere Comunale del PD Gamal Bouchaib, in merito al requisito dell’anzianità di residenza a L’Aquila di sei mesi, prevista nel bando per l’assegnazione del Bonus Economico una tantum per il corrente esercizio, recentemente pubblicato.

«Ed infatti – prosegue Rocci – tale requisito minimo per l’accesso al beneficio, è stato introdotto proprio dall’Amministrazione Cialente, dal momento che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19 marzo 2015, è stato approvato il ‘Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici “una tantum”, rivolti a nuclei familiari in estrema difficoltà’ che, all’art. 3 individua, quali destinatari degli interventi di sostegno economico, i cittadini italiani e/o comunitari residenti nel Comune dell’Aquila da almeno 6 mesi, o i cittadini extra-comunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata, sempre residenti a L’Aquila da almeno sei mesi.»

«Quanto invece all’ipotizzato rischio di esclusione di alcuni potenziali beneficiari dell’intervento – specifica inoltre Rocci – è bene sottolineare che l’attuale maggioranza, che sin da subito ha voluto sottolineare, sempre nel pieno rispetto dei diritti degli utenti fragili, la priorità per i cittadini aquilani o comunque per chi dimostra di voler vivere stabilmente nella nostra Città, oltre a prevedere un incremento degli importi per nucleo familiare, ha inoltre aumentato la platea dei potenziali beneficiari del bonus economico straordinario, avendo infatti incrementato il limite reddituale ISEE di accesso dai 4 mila euro del precedente bando, ai 6 mila euro di quello attuale, estensione a seguito della quale gli uffici preposti stanno registrando un afflusso considerevole di domande da parte dell’utenza, con ciò certificando la bontà delle scelte dell’Amministrazione.»

«Pertanto – conclude Rocci – il Consigliere “uscente” farebbe bene a fare la morale alla sua stessa Ex maggioranza ed al Partito Democratico, che l’ha sostenuta per ben due mandati e che al momento e come tutti ormai sappiamo, è in fase di totale dissolvimento, anche all’interno del Consiglio Comunale dell’Aquila.»