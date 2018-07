Strada di Arischia, ‘opposizione distratta’

Arischia, Biondi e Imprudente replicano agli esponenti de Il Passo Possibile: «Consiglieri opposizione distratti, questa amministrazione ha finanziato la strada, gli altri hanno fatto solo promesse».

«Ad Arischia è stato fatto ciò che altri hanno semplicemente promesso, finanziando la realizzazione di una strada che sarà curata dall’amministrazione dei beni separati di uso civico, attesa da anni e che la precedente maggioranza si è limitata, in piena campagna elettorale, solamente ad annunciare con un atto pieno solo di buoni propositi». A dichiararlo sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente in riferimento alle dichiarazioni degli esponenti della lista Il Passo Possibile rilasciate con un comunicato stampa.

«La realtà – proseguono sindaco e assessore – è che lo scorso anno era stato preso un impegno senza prevedere alcun onere finanziario per l’ente, con un atto sprovvisto di parere tecnico e di parere contabile. Questa amministrazione, riconoscendo la validità del progetto dell’Asbuc di Arischia che chiedeva di mantenere fede all’impegno preso da altri, si è impegnata a reperire e mettere a disposizione fondi per una infrastruttura utile sia in termini di sicurezza per i cittadini sia per possibili sviluppi turistici di una delle aree più belle del Parco Gran Sasso – Monti della Laga. Se avessero letto più attentamente le due delibere, ovvero quella adottata da questa Giunta e quella della precedente, i consiglieri avrebbero notato la sostanziale differenza, evitando di difendere l’indifendibile ed una brutta figura agli occhi della città».