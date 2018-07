Idea, il Centro destra vince con una proposta credibile

Idea Assemblea provinciale, Teramo docet, la vittoria del centro destra è stata data per scontata. La proposta politica deve essere nuova e credibile sia nei contenuti che negli uomini.

In vista delle elezioni regionali abruzzesi “Idea” serra i ranghi e si prepara al rilancio della propria azione. «Non bisogna dare x scontata la vittoria del centro destra alle prossime elezioni regionali, la lezione di Teramo insegna» ha spiegato il senatore Gaetano Quagliariello ai microfoni del Capoluogo. “Idea” riparte da Teramo con un evento politico, l’assemblea provinciale del partito, al fine di approfondire con un’analisi la situazione politica regionale in vista delle prossime scadenze. «A Teramo è stato data per scontata la vittoria – ha aggiunto Quagliariello -, e questo c’è costato caro. Il centro destra vince solo se si dimostra in grado di dare una proposta nuova, in termini di contenuti e uomini».

Assemblea provinciale Idea a Teramo

Venerdì 27 luglio, alle ore 18:00 presso l’Hotel Abruzzi a Teramo, si terrà l’assemblea provinciale del partito che analizzerà la situazione politica in vista delle prossime scadenze e rinnoverà i propri organi territoriali. All’incontro, intitolato “Ricomincio da TEramo”, interverrà il presidente nazionale, il senatore Gaetano Quagliariello. Parteciperanno, fra gli altri, il presidente emerito della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e il vicesindaco di Silvi Fabrizio Valloscura.