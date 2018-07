Laboratori gratuiti per bambini durante tutto l’anno.

Questa è l’attività che si svolge ogni settimana all’interno del Globo, nel punto vendita di Eurekakids.

Si tratta di laboratori creativi, didattici e tematici totalmente gratuiti.

Tutto ciò perché i laboratori sono organizzati da una catena educativa che spinge per la condivisione materiale e che ci fornisce il materiale insieme ai titolari del punto vendita Gino Delaiti e Isabelle Iovenitti.

«Insegno ai bambini a distinguere i colori primari dai colori secondari – racconta ai microfoni del Capoluogo Assunta Pinelli, responsabile per L’Aquila della catena Eurekakids -, a sfruttare il tatto, la musica, la logica, il movimento e l’associazione oculo-manuale. Con il materiale messo a disposizione gratuitamente dalla catena realizziamo oggetti come acchiappasogni, portapenne o oggetti a tema (laboratori tematici) legati alle varie festività.»

Giocando s’impara

«I bambini che partecipano ai nostri laboratori realizzano questi manufatti senza alcun impegno di spesa da parte delle famiglie e possono poi riportare a casa la loro piccola opera d’arte – illustra Pinelli -, grazie alla quale sono venuti in contatto con le proprie abilità manuali e cognitive.»

Le fasce d’età a cui si rivolgono i laboratori sono due:

dai 10 mesi ai 2 anni e mezzo

dai 2 anni e mezzo in poi

Gli orari

Mercoledì pomeriggio alle 17:30 i laboratori sono dedicati ai bimbi

Giovedì pomeriggio dalle 17 fino alle 19 in tre turni per i bambini più grandi

Una catena catalana

Eurekakids è una catena nata in Catalogna ed è arrivata a L’Aquila circa otto mesi fa.

È una catena mondiale ormai, con 50 punti vendita in Italia. Propone giochi in legno, giochi educativi e giochi legati alla manualità e alla logica e giochi prodotti per bambini con diversa abilità.

«Collaboriamo anche con le scuole, le pro loco, le associazioni e le organizzazioni – prosegue Assunta Pinelli -. Abbiamo la possibilità di offrire sconti alle scuole, agli insegnanti e ai terapeuti.»