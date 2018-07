Dal ristorante a casa, arriva Alfonsino

Ordinare la cena al ristorante e farsela consegnare a domicilio, tutto tramite Alfonsino, la startup a breve a disposizione anche su L’Aquila.

Si chiama Alfonsino ed è stato sviluppato da 5 ragazzi di Caserta, il servizio di delivery che permette di ordinare il pasto a domicilio. Dai centri campani, a breve l’app sarà a disposizione anche per L’Aquila e Pescara.

Alfonsino, dal ristorante a casa in meno di mezz’ora.

«Abbiamo investito molto sulla garanzia della celerità nelle consegne – spiega Domenico Pascarella, uno dei soci fondatori di Alfonsino, a vesuviolive.it – per noi è fondamentale che il cliente non debba disperarsi per le lunghe attese, soprattutto nel fine settimana. Chi usa Alfonsino, attualmente, sa che non attenderà più di mezz’ora per il suo ordine. Questo è stato possibile grazie a due azioni fondamentali: prima di tutto, lavorare solo con partner di qualità, ossia locali e ristoranti che rispettino i tempi ed le esigenze del cliente. E, nello stesso tempo, far sì che i nostri driver siano contenti e soddisfatti di lavorare con noi, così da dare il meglio nel loro operato giornaliero».

Per visitare il portale CLICCA QUI.

(foto da snapitaly.iy)