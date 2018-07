Aria fresca in arrivo, nuovi episodi di instabilità

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta area di instabilità , posizionata sui vicini Balcani e sull’Europa orientale, che favorisce l’arrivo di impulsi di aria fresca anche verso la nostra penisola, in particolare verso il settore nord-orientale e verso il settore adriatico dove, nelle prossime ore, è previsto un nuovo aumento dell’instabilità con addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, più probabili sulle zone appenniniche e pedecollinari, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, specie nel pomeriggio-sera.

Poche novità nella giornata di venerdì, impulsi di aria fresca ed instabile continueranno ad estendersi sulle nostre regioni peninsulari dai vicini Balcani e, di conseguenza, assisteremo allo sviluppo di nuovi addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, più probabili nel pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con occasionali sconfinamenti verso le zone pedecollinari e costiere; una lieve attenuazione dell’instabilità pomeridiana è prevista nella giornata di sabato, tuttavia non si escludono addensamenti e precipitazioni nel pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone montuose, in estensione verso il settore orientale della nostra regione.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, mostrano una progressiva attenuazione dell’instabilità e un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dai primi giorni della prossima settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, garantirà tempo stabile e temperature in aumento per gran parte della prossima settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, ad iniziare dalle zone montuose e dal Teramano, in ulteriore intensificazione nel corso del pomeriggio, con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l’Aquilano, le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, specie nel pomeriggio-sera.

In nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità, tuttavia l’instabilità tornerà a manifestarsi nel pomeriggio-sera di venerdì, specie sulle zone interne, montuose e collinari, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi; in diminuzione nelle aree interessate dai temporali.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)