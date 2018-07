Prevale il bel tempo e il sereno ma con possibili annuvolamenti. Instabilità tra giovedì e venerdì.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di masse d’aria fresca ed instabile in quota su gran parte dell’Europa orientale che, marginalmente, raggiungono e raggiungeranno anche la nostra penisola, favorendo annuvolamenti ed occasionali fenomeni di instabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali e al meridione, mentre sulle regioni centrali prevarrà il sole anche se non mancheranno addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata. Tra giovedì e venerdì è previsto un lieve graduale aumento dell’instabilità a causa dell’avvicinamento di un nucleo di aria fresca, proveniente dall’Europa che si estenderà verso i vicini Balcani, che potrà favorire addensamenti lungo la catena appenninica, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata. Una generale attenuazione dell’instabilità è prevista a partire dal fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’espansione di una vasta area di alta pressione che si estenderà dal vicino Atlantico fin verso l’Europa orientale, alta pressione che favorirà un progressivo aumento delle temperature anche sulla nostra Penisola.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti a ridosso dei rilievi, in intensificazione durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci, più probabili sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Proseguirà il bel tempo lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Un graduale ma temporaneo aumento dell’instabilità è previsto nelle giornate di giovedì e venerdì con possibili temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi e, localmente, sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico.

Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)