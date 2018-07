È apparso un nuovo striscione dei Red Blue Eagles relativo alle vicende della società L’Aquila Calcio.

L’ultimo striscione riguarda l’imprenditore Eliseo Iannini che ha recentemente smentito di essere interessato a rilevare L’Aquila Calcio, comunicando che non avrebbe potuto mai “anche per questioni etiche, inserirmi in una trattativa oramai conclusa con una vendita a titolo oneroso da differenti soggetti”.

L’invito dell’Assessore allo Sport

Parimenti l’imprenditore ha smentito di essere stato invitato dall’Assessore allo Sport, Alessandro Piccinini, ad un incontro relativo alle questioni dell’Aquila Calcio.

I Red Blue Eagles infatti non risparmiano nello striscione neanche la classe politica locale, in attesa di nuovi sviluppi sulla questione “L’Aquila Calcio”.